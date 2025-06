Autore di opere in versi nei cruciverba: la soluzione è Rimatore

RIMATORE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Rimatore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere

Perché la soluzione è Rimatore? Rimatore indica chi compone poesie o versi, ovvero un autore specializzato in scritti poetici. Questa figura si dedica a creare rime e armonie sonore, spesso per intrattenere, esprimere emozioni o partecipare a gare di poesia. Essere un rimatore significa avere una particolare sensibilità per il ritmo e la musicalità delle parole, rendendo le proprie opere memorabili e coinvolgenti.

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

