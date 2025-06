Amano starsene in panciolle nei cruciverba: la soluzione è Oziosi

OZIOSI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Oziosi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oziosi? Oziosi indica persone che sono tranquille, rilassate e senza fretta, spesso dedicate a oziare o a perdere tempo piacevolmente. È un termine che richiama il piacere di stare fermi, senza impegno, magari godendosi un momento di relax. Insomma, chi è ozioso si prende il tempo per sé, lasciando da parte le preoccupazioni quotidiane, in modo spensierato e sereno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Starsene in panciolleCosì amano stare i meno socievoliSi trascorrono in panciolleAmano la magniloquenzaAmano il dolce far niente

