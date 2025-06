Vulcano messicano nei cruciverba: la soluzione è Popocatepetl

POPOCATEPETL

Curiosità e Significato... La soluzione Popocatepetl di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Popocatepetl per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Popocatepetl? Il Popocatépetl è un imponente vulcano attivo situato in Messico, vicino alla capitale Città del Messico. Il suo nome deriva dalla lingua azteca e significa montagna che fuma, per via delle frequenti eruzioni di cenere e vapore che si possono osservare. È uno dei simboli naturali più riconoscibili del paese, rappresentando sia bellezza che potenza della natura.

