Vigliaccheria, viltà nei cruciverba: la soluzione è Codardia

CODARDIA

Perché la soluzione è Codardia? La parola codardia indica una mancanza di coraggio, un atteggiamento di vigliaccheria o viltà. Viene usata per descrivere chi si sottrae alle sfide o ai pericoli per paura o insicurezza. In breve, rappresenta la paura e l'insicurezza che spingono a comportamenti deboli o codardi, distinguendosi da chi affronta le difficoltà con determinazione. La codardia è spesso vista come un difetto di carattere.

C Como

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

A Ancona

