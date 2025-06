Vi si arenano le navi nei cruciverba: la soluzione è Secca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si arenano le navi' è 'Secca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SECCA

Curiosità e Significato... La soluzione Secca di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Secca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Secca? Secca indica qualcosa privo di umidità, asciutto o privo di acqua. Può riferirsi a un ambiente, un alimento o uno stato di mancanza di morbidezza. Nel linguaggio quotidiano, si usa anche per descrivere una persona dal carattere deciso e schietto. In sintesi, secca richiama l'idea di qualcosa che si presenta in forma asciutta e senza fronzoli.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vi si arenano le navi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

