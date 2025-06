Veicolo fuori strada nei cruciverba: la soluzione è Off Road

OFF ROAD

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Off Road più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Off Road.

Perché la soluzione è Off Road? Off road indica un veicolo progettato per affrontare terreni accidentati e non asfaltati, come campagne, montagne o sentieri sterrati. È il termine internazionale usato per descrivere automobili, moto o biciclette che superano ostacoli naturali senza limiti di strada. Se ami l’avventura e la libertà di esplorare luoghi inesplorati, questo è il modo migliore per farlo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Scapestrato fuori stradaMessi fuori stradaMesse fuori stradaMesso fuori stradaIndennità per lavoro fuori sede

