Una nota arte marziale giapponese nei cruciverba: la soluzione è Karate

Home / Soluzioni Cruciverba / Una nota arte marziale giapponese

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una nota arte marziale giapponese' è 'Karate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KARATE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Karate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Karate.

Perché la soluzione è Karate? Il termine karate deriva dal giapponese e significa letteralmente mano vuota. È un'arte marziale tradizionale giapponese nata in Okinawa, focalizzata su tecniche di colpi con pugni, gomiti e piedi, sviluppando disciplina, rispetto e autodifesa. Praticata sia come sport che come filosofia di vita, il karate insegna a controllare sé stessi e affrontare le sfide quotidiane con equilibrio e forza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Arte marziale giapponeseUn arte marziale giapponeseUna nota arte marziale nipponica giaArte marziale giapponese a mani nudeIl tai arte marziale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Una nota arte marziale giapponese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

K Kappa

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

U T A O N C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAUTICO" NAUTICO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.