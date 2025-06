Una mitologica Musa in genere rappresentata con la lira nei cruciverba: la soluzione è Tersicore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una mitologica Musa in genere rappresentata con la lira' è 'Tersicore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERSICORE

Perché la soluzione è Tersicore? Il tersicore è una danza antica, tipica della Grecia, eseguita in cerchio e accompagnata dalla musica delle muse. Spesso rappresentata con strumenti come la lira, questa coreografia celebrava le divinità ispiratrici dell’arte e della poesia. Il termine evoca quindi un movimento armonioso e ritmico, simbolo di gioia condivisa e creatività collettiva. Una vera espressione di allegria e arte classica che continua a incantare.

T Torino

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

C Como

O Otranto

R Roma

E Empoli

