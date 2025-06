Una colonna che fa rima con asterisco nei cruciverba: la soluzione è Obelisco

OBELISCO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Obelisco? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Obelisco.

Perché la soluzione è Obelisco? L'obelisco è un monumento alto e sottile, solitamente di pietra, che spesso si trova in piazze storiche. Originario dell'antico Egitto, rappresenta un simbolo di potere e di cultura. La sua forma appuntita richiama la punta di un obelisco, ed è un elemento architettonico molto riconoscibile. È un esempio di come l'arte e la storia si incontrino in strutture imponenti e significative.

Se "Una colonna che fa rima con asterisco" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

