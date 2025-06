Un vecchio amore... che arde ancora nei cruciverba: la soluzione è Fiamma

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un vecchio amore... che arde ancora' è 'Fiamma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIAMMA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Fiamma, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fiamma? La parola fiamma rappresenta la fiamma di un fuoco, simbolo di passione, desiderio e emozioni che non si spengono facilmente. Può indicare anche un sentimento intenso e duraturo, come l'amore che arde nel cuore anche dopo tanto tempo. In breve, la fiammma è quell'energia calorosa che accende i sentimenti e li mantiene vivi nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Arde d amore per TristanoUn brano di Roberto Vecchioni: ancora amoreIl narratore cileno de Il vecchio che leggeva romanzi d amoreVinse Sanremo con Chiamami ancora amorePer lei Nemorino beve l elisir d amore

Hai trovato la definizione "Un vecchio amore... che arde ancora" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

