La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un nipote di Giacobbe' è 'Onan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONAN

Curiosità e Significato... La parola Onan è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Onan.

Perché la soluzione è Onan? Onan deriva dalla Bibbia, dove rappresenta il nipote di Giacobbe coinvolto in un episodio di preservazione della stirpe. Con il tempo, il termine è diventato sinonimo di atteggiamenti egoisti o di condotta disdicevole, spesso associata a comportamenti di spreco o mancanza di generosità. Un modo per capire come un nome può assumere sfumature più ampie nel linguaggio quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il padre di Esaù e GiacobbeUn nipote di AbramoLa madre di Esau e GiacobbeBiblico nipote di AbramoUn figlio di Giacobbe

O Otranto

N Napoli

A Ancona

N Napoli

