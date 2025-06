Un medico particolare nei cruciverba: la soluzione è Specialista

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un medico particolare' è 'Specialista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPECIALISTA

Curiosità e Significato... La parola Specialista è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Specialista.

Perché la soluzione è Specialista? Specialista indica un medico che ha perfezionato le proprie competenze in un settore specifico, offrendo cure mirate e approfondite. È la figura professionale che si dedica a un campo particolare della medicina, come cardiologia o neurologia, garantendo diagnosi e trattamenti altamente specializzati. In sostanza, un vero esperto nel suo ambito, pronto ad affrontare le sfide più complesse con competenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La particolare coppa di legno tipica della Val d AostaCelebre medico ed esploratore scozzeseLo tasta il medicoUnico particolareLa fa il medico

S Savona

P Padova

E Empoli

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

