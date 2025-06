Un format come Domenica in nei cruciverba: la soluzione è Programma Contenitore

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Un format come Domenica in' è 'Programma Contenitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROGRAMMA CONTENITORE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 20 lettere Programma Contenitore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Programma Contenitore? Programma contenitore indica una trasmissione televisiva che include diverse rubriche o segmenti, come un grande contenitore di argomenti. È un formato che riunisce vari temi sotto un’unica veste, come Domenica In, per intrattenere e informare il pubblico in modo vario e coinvolgente. Si tratta di un modo efficace per offrire più contenuti in un solo programma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Domenica in onda su Rai 1Molti la seguono la domenicaIl giorno seguente alla domenica delle PalmeLa Domenica di RaiVanno da una domenica all altra

P Padova

R Roma

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

