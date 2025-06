Uguali in ogni loro parte, spiccicati nei cruciverba: la soluzione è Identici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uguali in ogni loro parte, spiccicati' è 'Identici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDENTICI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Identici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Identici.

Perché la soluzione è Identici? Identici indica due o più cose che sono perfettamente uguali in ogni dettaglio, senza differenze visibili o sostanziali. È come se fossero copie esatte tra loro, senza distinzione. Quando si dice che sono identici, si sottolinea che non c’è alcuna diversità tra gli elementi confrontati. In parole semplici, sono completamente uguali, come due gocce d’acqua.

Hai trovato la definizione "Uguali in ogni loro parte, spiccicati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

