Troppo aderenti, detto di capi di vestiario nei cruciverba: la soluzione è Stretti

Home / Soluzioni Cruciverba / Troppo aderenti, detto di capi di vestiario

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Troppo aderenti, detto di capi di vestiario' è 'Stretti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRETTI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Stretti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stretti.

Perché la soluzione è Stretti? Stretti indica capi di abbigliamento che aderiscono molto al corpo, risultando strettamente aderenti e poco morbidi. Sono spesso scelti per uno stile più attillato o moderno, ma possono risultare scomodi se troppo stretti. Questi vestiti valorizzano le forme, ma è importante non eccedere per mantenere comfort e libertà di movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Possono esserlo i capi di vestiarioCosì è anche detto il crampo degli scrivaniÈ detto anche coguaroSic gloria mundi dettoNo detto a Monaco di Baviera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Troppo aderenti, detto di capi di vestiario" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

N S I E P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SNIPE" SNIPE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.