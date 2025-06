Tradiscono f innamorato nei cruciverba: la soluzione è Sospiri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tradiscono f innamorato' è 'Sospiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOSPIRI

Curiosità e Significato... La parola Sospiri è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sospiri.

Perché la soluzione è Sospiri? Sospiri sono i lievi respiri che si fanno spesso in momenti di emozione, piacere o tristezza. Sono come piccoli segnali invisibili del cuore che tradiscono sentimenti profondi senza bisogno di parole. Quando il cuore è coinvolto, i sospiri diventano un linguaggio silenzioso, rivelando innamoramento, nostalgia o felicità, e ci accompagnano in ogni emozione intensa.

