La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Terminerà a mezzanotte' è 'Oggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OGGI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Oggi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Oggi.

Perché la soluzione è Oggi? OGGI indica il giorno corrente, quello in cui ci troviamo al momento. È il termine usato per riferirsi a tutto ciò che accade o è valido nel giorno presente, fino alla mezzanotte. Rappresenta il tempo immediato e quotidiano, il momento in cui viviamo. Insomma, oggi è il giorno su cui si focalizza la nostra attenzione, perché tutto ciò che succede si svolge proprio in questa giornata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Finirà a mezzanotteA mezzanotte scappa dalla festaSi sovrappongono a mezzanotteÈ iniziato appena dopo mezzanotteDi solito si fa vedere dopo la mezzanotte

La definizione "Terminerà a mezzanotte" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

G Genova

G Genova

I Imola

G V L O E N C E T N I O Mostra soluzione



