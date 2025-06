Sportivo polivalente nei cruciverba: la soluzione è Decatleta

DECATLETA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Decatleta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Decatleta.

Perché la soluzione è Decatleta? Decatleta è un atleta polivalente che si cimenta in dieci discipline diverse, dimostrando versatilità e talento in molteplici sport. Il termine deriva da decà (dieci) e atleta, sottolineando la capacità di eccellere in molteplici attività sportive. È un vero esempio di versatilità e multidisciplinarietà nel mondo dello sport.

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

T Torino

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

I O I I T G L N O T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORTIGLIONI" TORTIGLIONI

