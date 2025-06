Sono paglie... e bionde nei cruciverba: la soluzione è Sigarette

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono paglie... e bionde' è 'Sigarette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIGARETTE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sigarette più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sigarette.

Perché la soluzione è Sigarette? Le sigarette sono piccoli bastoncini di carta pieni di tabacco, consumati comunemente come prodotto per fumare. La frase Sono paglie... e bionde richiama l’aspetto delle sigarette: le paglie si riferiscono alla forma sottile e naturale del tabacco, mentre il colore biondo indica la carta esterna. Un’immagine poetica per descrivere un’icona di consumo quotidiano, spesso oggetto di dibattiti sulla salute e le abitudini.

Hai davanti la definizione "Sono paglie... e bionde" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

O C N A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANOA" CANOA

