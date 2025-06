Sono alla base di dolci creme spalmabili nei cruciverba: la soluzione è Nocciole

NOCCIOLE

Perché la soluzione è Nocciole? Le nocciole sono i semi dell'albero di nocciolo, ricchi di olio e dal sapore intenso e aromatico. Sono molto apprezzate in cucina, soprattutto per preparare creme spalmabili, dolci e cioccolate, grazie alla loro consistenza morbida e al gusto deciso. Utilizzate anche tostate o tritate, le nocciole aggiungono croccantezza e gusto a molte ricette. Sono un ingrediente versatile e amato in tutto il mondo.

