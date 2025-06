Si rifiuta di credere nei cruciverba: la soluzione è Ateo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si rifiuta di credere' è 'Ateo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATEO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Ateo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ateo? Ateo indica una persona che non crede in divinità o entità soprannaturali, rifiutando le credenze religiose. È chi sceglie di basare la propria visione del mondo su ragioni razionali e scientifiche, senza affidarsi a fede o dogmi. Essere ateo significa semplicemente adottare una posizione di scetticismo rispetto alle credenze religiose tradizionali. In sintesi, rappresenta una scelta di pensiero libero e critico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Uomo che si rifiuta di credereSe è buono si rifiutaIl Pan che si rifiuta di crescereSi dice si debba farlo per credereSi rifiutano di credere

A Ancona

T Torino

E Empoli

O Otranto

