Si festeggiano dopo sei lustri nei cruciverba: la soluzione è Trentennali

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si festeggiano dopo sei lustri' è 'Trentennali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRENTENNALI

Curiosità e Significato... La soluzione Trentennali di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trentennali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trentennali? Trentennali indica un evento o una celebrazione che avviene ogni trent'anni, ovvero dopo sei lustri. È un termine spesso usato per segnare ricorrenze importanti, come anniversari di istituzioni, aziende o eventi storici. In pratica, rappresenta un momento che si ripete a distanza di tre decenni, sottolineando la sua lunga durata e il valore simbolico di questa finestra temporale.

La definizione "Si festeggiano dopo sei lustri" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

