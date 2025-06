Quelli militari si tributano nei cruciverba: la soluzione è Onori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelli militari si tributano' è 'Onori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONORI

Perché la soluzione è Onori? Gli onori sono manifestazioni di rispetto e riconoscimento verso persone, istituzioni o simboli, spesso espressi con saluti, cerimonie o gesti solenni. Nel contesto militare, rappresentano il rispetto per chi ha servito il paese o per le bandiere. Sono un modo per onorare valori condivisi e mantenere viva la memoria di ciò che conta. Un gesto che rafforza il senso di comunità e rispetto reciproco.

