Quelli ferroviari sono detti deviatoi nei cruciverba: la soluzione è Scambi

Home / Soluzioni Cruciverba / Quelli ferroviari sono detti deviatoi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quelli ferroviari sono detti deviatoi' è 'Scambi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAMBI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Scambi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scambi? Gli scambi ferroviari sono dispositivi che permettono di deviare i treni da una linea all'altra, facilitando il cambio di direzione senza interruzioni. Sono fondamentali nelle stazioni e nelle reti ferroviarie per garantire flessibilità e sicurezza negli spostamenti. In sostanza, gli scambi sono come incroci che guidano il traffico dei treni, assicurando un flusso ordinato e efficiente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così sono detti particolari armamentiCosì sono detti i popoli di cultura ibericaCosì sono detti i calciatori con alte qualità tecnicheCosì sono detti gli abitanti del Vicino OrienteI suoi capitoli sono detti sure

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Quelli ferroviari sono detti deviatoi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

A T A E T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTESA" ATTESA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.