Quella alla fiorentina si serve al sangue nei cruciverba: la soluzione è Bistecca

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella alla fiorentina si serve al sangue

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella alla fiorentina si serve al sangue' è 'Bistecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BISTECCA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Bistecca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bistecca.

Perché la soluzione è Bistecca? La bistecca è una fetta di carne di manzo, solitamente cotta alla griglia o in padella, apprezzata per il suo sapore ricco e succoso. È uno dei piatti più amati nella cucina italiana e internazionale, spesso servita al sangue per mantenere tutta la sua tenerezza e gusto intenso. Insomma, un classico che conquista i palati appassionati di carne.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Successione di organismi in cui ciascuno si nutre del precedente e serve da cibo al successivoSi vizia al chiusoSi dispongono intorno al piattoBevande digestive che si possono prendere anche al barIl barman lo serve al suo cliente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Quella alla fiorentina si serve al sangue" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

C A P O A D I N S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CISPADANO" CISPADANO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.