La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Proprio del Tirreno o dell Egeo' è 'Marino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARINO

Curiosità e Significato... La soluzione Marino di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Marino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Marino? Marino si riferisce a ciò che riguarda il mare, come i pescatori, le coste o le acque marine. Deriva dal latino marinus e indica tutto ciò che è legato all’ambiente marino. La parola può essere usata per descrivere persone, luoghi o caratteristiche tipiche del mare. È un termine che evoca sensazioni di vastità, libertà e natura incontaminata, perfetto per chi ama il mare e la sua magia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Isola dell Egeo: o IosIsola dell Egeo presso SamoProprio della forma e dell aspetto del corpoo Ios: isola dell EgeoLe sponde dell Egeo

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

