MISERE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Misere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Misere? La parola miserere deriva dal latino e significa compassione o pietà. È spesso usata per esprimere dolore, sofferenza o tristezza profonda, come nel famoso canto Miserere di Allegri, che invoca misericordia. In italiano, richiama un senso di pena e commiserazione verso le proprie sorti o quelle altrui, sottolineando la condizione di chi si trova in difficoltà o disagio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Povere di globuli rossiPovere di doti moraliPovere e infeliciCassa per povere spoglieIl complesso di Nazioni povere senza prospettive di sviluppo

Se "Povere, meschine" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

E Empoli

