La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Parte del frullatore' è 'Mixer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIXER

Curiosità e Significato... La parola Mixer è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mixer.

Perché la soluzione è Mixer? Il termine mixer indica un apparecchio utilizzato per mescolare, frullare o triturare ingredienti, come frutta, verdura o ghiaccio, rendendo le preparazioni più morbide e omogenee. È fondamentale in cucina e nei bar per preparare frullati, cocktail e salse. Quindi, quando si parla di parte del frullatore, ci si riferisce proprio al dispositivo che svolge questa funzione di miscelazione.

M Milano

I Imola

X Xeres

E Empoli

R Roma

