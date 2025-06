Ornamento, decorazione nei cruciverba: la soluzione è Fregio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ornamento, decorazione' è 'Fregio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FREGIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Fregio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fregio? Il termine fregio indica un ornamento decorativo, spesso scolpito o dipinto, applicato a pareti, soffitti o mobili per abbellire e arricchire gli ambienti. Si tratta di un elemento che aggiunge stile e carattere agli spazi, distinguendoli con dettagli artistici e raffinati. È un modo elegante di impreziosire le superfici, trasformando il semplice in straordinario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un ornamento inutileUn preziosa decorazione ornamentaleDecorazione con ago e filoDecorazione che abbellisceUn ornamento dei templi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Ornamento, decorazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

O Otranto

R G A D G N I U A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUARDINGA" GUARDINGA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.