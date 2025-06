Non hanno più nei cruciverba: la soluzione è Avevano

Home / Soluzioni Cruciverba / Non hanno più

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non hanno più' è 'Avevano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVEVANO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Avevano? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Avevano.

Perché la soluzione è Avevano? AVEVANO è il passato dell'imperfetto del verbo avere, usato per indicare possesso o una condizione continuativa nel passato. Si utilizza spesso per descrivere azioni o situazioni che si protraevano nel tempo, come Loro avevano molti amici. In questo modo, si dà vita a narrazioni più fluide e ricche di dettagli, rendendo più chiara la scena di un passato ormai trascorso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Hanno il naso più lungoI più ne hanno trentunoHanno mangiato più che a sufficienzaNon hanno più i genitoriHanno compiuto un secolo o più

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Non hanno più" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

V Venezia

A Ancona

N Napoli

O Otranto

I A I O N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRONIA" IRONIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.