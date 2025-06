Nominata di nuovo nei cruciverba: la soluzione è Rieletta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nominata di nuovo' è 'Rieletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIELETTA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Rieletta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rieletta.

Perché la soluzione è Rieletta? Rieletto indica qualcuno che viene scelto nuovamente per un incarico, come un politico o un rappresentante, attraverso un'elezione. È il termine che esprime il rinnovo del mandato, confermando la fiducia del pubblico o di una comunità. In sostanza, si tratta di una persona che, dopo aver già ricoperto un ruolo, ottiene nuovamente il consenso per continuare l'attività iniziata.

Hai davanti la definizione "Nominata di nuovo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

V T N S E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STEVEN" STEVEN

