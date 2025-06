Mostrarsi, presentarsi nei cruciverba: la soluzione è Comparire

COMPARIRE

Perché la soluzione è Comparire? Comparire significa apparire o presentarsi in modo improvviso o inaspettato, come quando qualcosa o qualcuno si mostra alla vista. Può riferirsi sia a persone che a cose, spesso in modo temporaneo o sorprendente. La parola suggerisce un senso di venire alla luce o farsi vedere, rendendola utile in vari contesti, dal giornalismo al quotidiano. È un termine che enfatizza l'atto di emergere alla vista.

Hai trovato la definizione "Mostrarsi, presentarsi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta

