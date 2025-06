Malanimo nei cruciverba: la soluzione è Rancore

RANCORE

Perché la soluzione è Rancore? Malanimo è un termine dialettale che indica un umore negativo, uno stato d'animo ostile o scontroso. Spesso si usa per descrivere chi si presenta burbero o poco disponibile, riflettendo un atteggiamento poco amichevole. Comprendere questa parola aiuta a cogliere meglio alcune sfumature della comunicazione e delle emozioni nelle conversazioni quotidiane. Conoscere i termini locali arricchisce il nostro modo di interpretare le relazioni sociali.

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

E Empoli

