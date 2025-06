Lo segue chi sta a dieta nei cruciverba: la soluzione è Regime

REGIME

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Regime più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Regime.

Perché la soluzione è Regime? Regime indica un insieme di regole e abitudini alimentari adottate per mantenere o migliorare la salute e il benessere. Spesso si parla di regime alimentare quando si seguono piani dietetici specifici, come quelli per perdere peso o migliorare l'organismo. In sostanza, rappresenta il modo in cui si gestisce l'alimentazione quotidiana per raggiungere determinati obiettivi. È un termine molto utilizzato nel contesto della salute e del benessere.

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

M Milano

E Empoli

N I V E A Z E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VENEZIA" VENEZIA

