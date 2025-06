Lo è tanto una svizzera quanto una lussemburghese nei cruciverba: la soluzione è Europea

EUROPEA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Europea? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Europea.

Perché la soluzione è Europea? Europea indica qualcosa che riguarda l'Europa, il continente che unisce molte nazioni diverse. È spesso usata per descrivere i valori, le leggi o le istituzioni che coinvolgono più paesi europei, come l'Unione Europea. In questo modo, si evidenzia la connessione e l'appartenenza a una comunità vasta e diversificata, sottolineando l'importanza di coesione e collaborazione tra i paesi del continente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo è tanto il medico quanto l ingegnereLo è tanto un polacco quanto un serboLo sono i Paesi come la Svizzera e la NorvegiaLo è tanto Cgil quanto Fiat

E Empoli

U Udine

R Roma

O Otranto

P Padova

E Empoli

A Ancona

V O S N I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVISO" INVISO

