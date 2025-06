Li frequentano i goliardi nei cruciverba: la soluzione è Atenei

Home / Soluzioni Cruciverba / Li frequentano i goliardi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li frequentano i goliardi' è 'Atenei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATENEI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Atenei? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Atenei.

Perché la soluzione è Atenei? Gli Ateneï erano i giovani studenti delle antiche scuole filosofiche di Atene, spesso coinvolti in discussioni e attività intellettuali. Il termine richiama l’ambiente culturale e accademico dell'antica Grecia, caratterizzato da curiosità e desiderio di conoscenza. In parole semplici, sono i frequentatori di ambienti di studio e cultura, come si deduce anche dal gioco di parole con goliardi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li frequentano i sociLi frequentano i cultori di lirica e di prosaLi frequentano i bambiniLi frequentano gli universitari di domaniLi governano i pastori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Li frequentano i goliardi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

I Imola

R U R E A S C F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRESCURA" FRESCURA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.