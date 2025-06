Le griglie numeriche giapponesi nei cruciverba: la soluzione è Sudoku

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le griglie numeriche giapponesi' è 'Sudoku'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUDOKU

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sudoku più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sudoku.

Perché la soluzione è Sudoku? Le griglie numeriche giapponesi, conosciute come Sudoku, sono un puzzle enigmistico che stimola logica e attenzione. Consistono in una griglia 9x9 divisa in sottogriglie di 3x3, dove bisogna completare i numeri da 1 a 9 senza ripetizioni. Un passatempo coinvolgente e appassionante che mette alla prova le capacità di ragionamento, rendendo ogni partita unica e sfidante.

Se "Le griglie numeriche giapponesi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

U Udine

D Domodossola

O Otranto

K Kappa

U Udine

N I S D O N I K C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DICKINSON" DICKINSON

