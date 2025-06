La madre dell imperatore Costantino nei cruciverba: la soluzione è Elena

ELENA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Elena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Elena? Elena fu la madre dell’imperatore Costantino, nota per aver svolto un ruolo fondamentale nella storia dell’arte e della religione cristiana. Riconosciuta come Santa Elena, è famosa per aver promosso il pellegrinaggio verso Gerusalemme e per aver scoperto la Vera Croce. La sua figura incarna fede, devozione e l’importanza di un legame tra storia e spiritualità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo stendardo dell imperatore CostantinoLa Drusilla madre dell imperatore TiberioLa mitica madre dell omerico AchilleLa mitica madre dell eroe omerico AchilleStorico imperatore dell Abissinia

