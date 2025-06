La cotoletta milanese ricorda la sua orecchia nei cruciverba: la soluzione è Elefante

ELEFANTE

Curiosità e Significato... La parola Elefante è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elefante.

Perché la soluzione è Elefante? L'elefante è un grande mammifero noto per le sue caratteristiche orecchie a ventaglio, che ricordano un orecchio amplificato. La sua pelle spessa e le dimensioni imponenti lo rendono unico nel regno animale. Simbolo di forza e saggezza, l’elefante cattura l’immaginazione di chi lo osserva, rappresentando anche un messaggio di memoria e rispetto per la natura. Un vero gigante gentile del mondo selvaggio.

Hai davanti la definizione "La cotoletta milanese ricorda la sua orecchia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

