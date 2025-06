La castagna del Mugello nei cruciverba: la soluzione è Marrone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La castagna del Mugello' è 'Marrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARRONE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Marrone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marrone? La castagna del Mugello è un modo per indicare il frutto di qualità tipico di questa zona toscana, conosciuto come marrone. È una varietà pregiata, apprezzata per il suo sapore dolce e la consistenza compatta. Il termine rappresenta un simbolo di tradizione e genuinità, contribuendo a valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Involucro della castagnaGrossa castagnaUna grossa castagnaIl fiume che scorre nel MugelloBella e saporita castagna

Se ti sei imbattuto nella definizione "La castagna del Mugello", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

