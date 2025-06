La band di Bitter sweet simphony nei cruciverba: la soluzione è The Verve

Home / Soluzioni Cruciverba / La band di Bitter sweet simphony

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La band di Bitter sweet simphony' è 'The Verve'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

THE VERVE

Curiosità e Significato... La parola The Verve è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: The Verve.

Perché la soluzione è The Verve? The Verve è il nome di una celebre band britannica degli anni '90, famosa per il brano Bitter Sweet Symphony. Il termine verve indica entusiasmo, passione e vitalità, qualità che si riflettono nella loro musica energica e coinvolgente. Scegliere questo nome significa voler trasmettere un senso di dinamismo e creatività, elementi fondamentali nel mondo della musica e dell’arte in generale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La band di Damiano e VictoriaLa band di Close to the EdgeLa band di Renzo ArboreNick batterista della band inglese dei Pink FloydLa band con Damiano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "La band di Bitter sweet simphony" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

H Hotel

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

V Venezia

E Empoli

I N R E G G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GINGER" GINGER

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.