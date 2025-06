L auriga di Achille nei cruciverba: la soluzione è Automedonte

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L auriga di Achille' è 'Automedonte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOMEDONTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Automedonte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Automedonte? L'automedonte è un termine che deriva dalla mitologia greca, dove Achille si ferì al tallone e fu curato dal suo amico Automedonte, noto come il medico degli eroi. Oggi, il termine viene usato per indicare qualcuno che si cura da solo o si ripara da solo, spesso in modo scherzoso o figurato. È un modo creativo per descrivere l’autonomia nel prendersi cura di sé stessi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Mitico amico e auriga di AchilleLa mitica madre dell omerico AchilleLa mitologica madre di AchilleLa mitica madre dell eroe omerico AchilleOmero cantò quella di Achille

Hai davanti la definizione "L auriga di Achille" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

M Milano

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

