L anno di riposo nella scuola nei cruciverba: la soluzione è Sabbatico

Home / Soluzioni Cruciverba / L anno di riposo nella scuola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L anno di riposo nella scuola' è 'Sabbatico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SABBATICO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sabbatico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sabbatico.

Perché la soluzione è Sabbatico? Il termine sabbatico indica un periodo di pausa o riposo, spesso di un anno, dedicato a studio, ricerca o semplicemente a staccare dalla routine lavorativa. Nella scuola, rappresenta l'anno di sospensione delle attività didattiche per consentire insegnanti e studenti di rigenerarsi. È un'opportunità per ricaricare le energie e tornare con nuove idee. Un vero e proprio momento di rinnovo, che fa bene a tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Hanno perso un anno di scuolaInizio di scuolaBianche non dànno riposoQuelle dei mandorli danno luogo ogni anno a una grandiosa Sagra ad AgrigentoLa scuola di architettura fondata da Gropius

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "L anno di riposo nella scuola" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

B Bologna

B Bologna

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

N F E V D O O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VODAFONE" VODAFONE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.