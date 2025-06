Insiemi di foglie d insalata nei cruciverba: la soluzione è Cespi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Insiemi di foglie d insalata' è 'Cespi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESPI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Cespi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cespi? Cespo indica un insieme di foglie di insalata raccolte ancora attaccate al cuore, formando una testa compatta. È il termine usato per descrivere la parte centrale e più pregiata di alcune varietà di insalata, pronta per essere consumata. Conoscere il significato di questa parola aiuta a distinguere tra i diversi tipi di insalata e a scegliere quella più fresca e gustosa per le proprie ricette.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Insiemi di foglie d insalata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

S Savona

P Padova

I Imola

