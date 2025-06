Infestata dai più comuni parassiti del legno nei cruciverba: la soluzione è Tarlata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Infestata dai più comuni parassiti del legno' è 'Tarlata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARLATA

Curiosità e Significato... La soluzione Tarlata di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tarlata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tarlata? Tarlata indica una superficie o un legno che è stato attaccato e danneggiato dai più diffusi parassiti, come le tarme o altri insetti xilofagi. Questo termine si usa per descrivere materiali che presentano segni di consumo, fori e gallerie create da questi insetti. Quando un legno è tarlato, significa che è stato infestato e compromesso nel suo equilibrio strutturale e estetico.

T Torino

A Ancona

R Roma

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

