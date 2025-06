Infernale valle biblica nei cruciverba: la soluzione è Geenna

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Infernale valle biblica' è 'Geenna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GEENNA

Curiosità e Significato... La soluzione Geenna di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Geenna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Geenna? La parola Geenna deriva dall'antico greco e si riferisce alla Valle di Hinnom, un luogo simbolico di fuoco e punizione nell'immaginario biblico. Spesso associata all'inferno, rappresenta il luogo di tormento eterno per le anime dannate. Un termine che evoca la concezione di un'area di sofferenza spirituale, diventata simbolo di castigo divino.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Infernale valle biblica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

