Il ricco per antonomasia nei cruciverba: la soluzione è Creso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il ricco per antonomasia' è 'Creso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRESO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Creso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Creso.

Perché la soluzione è Creso? Creso era il re della Lidia, noto per la sua straordinaria ricchezza e potere, diventando simbolo di abbondanza e opulenza. Il termine rappresenta quindi una persona estremamente ricca e influente, spesso usato in modo figurato per indicare chi è il massimo esempio di benessere economico. In sintesi, Creso è il sinonimo ideale di un ricco per antonomasia.

Hai trovato la definizione "Il ricco per antonomasia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

