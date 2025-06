Il quarto pianeta nei cruciverba: la soluzione è Marte

MARTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Marte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marte? Il quarto pianeta si riferisce a Marte, il pianeta rosso del nostro sistema solare. Conosciuto per le sue caratteristiche uniche e il colore distintivo, Marte è spesso al centro di studi e esplorazioni spaziali. La sua posizione nel sistema solare lo colloca come il quarto corpo celeste in ordine di distanza dal Sole, suscitando curiosità e interesse tra astronomi e appassionati di spazio.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

I L R E T A A Mostra soluzione



