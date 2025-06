Il Giorgio famoso vignettista satirico nei cruciverba: la soluzione è Forattini

FORATTINI

Curiosità e Significato... La parola Forattini è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Forattini.

Perché la soluzione è Forattini? Forattini è il nome di uno dei vignettisti satirici più famosi in Italia, noto per le sue caricature pungenti e ironiche sui temi politici e sociali. Le sue vignette, spesso pubblicate sui principali quotidiani, hanno il compito di far riflettere e sorridere sulle contraddizioni del nostro tempo. Un maestro dell’umorismo graffiante che, con il suo stile inconfondibile, ha segnato la scena della satira italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Giorgio famoso cantautoreIl Giorgio celebre disegnatore satiricoGiorgio famoso stilistaIl famoso Tazio del volanteCompilò un famoso Dizionario dei sinonimi

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

