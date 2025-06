Il diminutivo che il carrozziere Farina unì al cognome nei cruciverba: la soluzione è Pinin

PININ

Curiosità e Significato... La parola Pinin è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pinin.

Perché la soluzione è Pinin? PININ è un diminutivo affettuoso e colloquiale usato in italiano per indicare qualcosa di piccolo o caro. Deriva dal nome Pino ed è spesso impiegato come soprannome, soprattutto tra amici o in contesti familiari. È un modo semplice e dolce per chiamare qualcuno in modo informale, aggiungendo un tocco di affetto e familiarità alle parole.

